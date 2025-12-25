Una mujer sin vida y un hombre grave en horrible accidente 

Cuencamé, Dgo.

Una mujer sin vida y dos personas más con lesiones de consideración, incluido un adulto que fue reportado muy grave, es el saldo de un fuerte accidente ocurrido este 25 de diciembre en el municipio de Cuencamé.

La persona fallecida es una fémina que iba como pasajera de la una Chevrolet Equinox que conducía su esposo, quien fue reportado en estado crítico.

Además un niño, hijo de ambos, también fue trasladado a recibir atención médica.

Según los datos preliminares, el percance ocurrió en la salida de la cabecera municipal de cuencamé hacia el municipio de Lerdo y fue un choque frontal contra una pick up de color blanco.

Producto del incidente, la peor parte fue para los ocupantes de la Equinox, pues tanto la víctima fatal como el conductor, quedando incluso prensados en los asientos delanteros de la unidad.

Tras el siniestro, acudió al lugar personal tanto de Protección Civil como de Cruz Roja Mexicana,.que se hicieron cargo de las víctimas.

Se espera, en breve, más información de esta tragedia.