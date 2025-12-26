Camiones ligeros y compactos impulsan el mercado de autos nuevos en Durango

Durango, Dgo

Estrenar coche parece ser la tendencia de fin de año en la entidad. Al cierre de noviembre, las agencias locales reportaron la salida de 10,616 vehículos en lo que va del 2024, manteniendo una estabilidad positiva respecto al año pasado, pero con un “boom” específico durante el último mes reportado.

De acuerdo con la AMDA Durango, el interés de los compradores se ha centrado en vehículos de usos múltiples y subcompactos. El incremento del 14.2% en ventas refleja una mayor confianza del consumidor duranguense. Tan solo en noviembre, se vendieron en promedio 41 autos diarios en el estado, una cifra que demuestra el dinamismo de las concesionarias locales frente a la oferta nacional.

¡Durango es ventisiete lugar nacional en crecimiento! El sector automotriz estatal reporta cifras positivas al cierre de noviembre bajo el liderazgo de la AMDA.

Las claves del reporte:

Ventas Noviembre: 1,237 unidades (154 más que el año pasado).

Crecimiento: 14.2%, el segundo más alto de todo México.

Acumulado anual: 10,616 vehículos estrenados en el estado de enero a noviembre.

Posición: Durango sube 2 lugares en el ranking nacional del sector.

Los vehículos preferidos por los duranguenses siguen siendo los camiones ligeros y los compactos, demostrando que la utilidad y el ahorro de combustible son prioridad para las familias y empresas locales.