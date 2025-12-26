Encontró a su esposa con otro y todavía lo agredieron

Durango, Dgo.

Un joven no solo fue víctima de una aparente infidelidad, sino que tanto su esposa como el tipo con el que la encontró, lo agredieron verbalmente en la vía pública; al final, la fémina se fue con el otro.

El afectado es un muchacho de nombre José, de 25 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Arturo Gámiz, la misma en la que se dio el incidente.

Fue el jueves por la noche cuando, al llegar a su casa en el mencionado asentamiento, se encontró con que su esposa estaba en la vía pública con otro hombre, por lo que se acercó de inmediato y la increpó.

Sin embargo, en lugar de mostrar pena, tanto la fémina como el individuo comenzaron a insultar a José. Los gritos pusieron en alerta a los vecinos y se solicitó apoyo policial.

Este llegó poco después, pero la esposa del varón y su acompañante se fueron juntos de ahí, por lo que la situación no pasó a mayores, si bien el afectado quedó en un visible “shock” emocional.