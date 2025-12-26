Frente frío 24 provocará contraste térmico en Durango; frío al amanecer y calor por la tarde

Durango, Dgo.

El ingreso del frente frío número 24 comenzará a influir en las condiciones meteorológicas del país a partir de este viernes 26 de diciembre, generando un marcado contraste de temperaturas en Durango, con mañanas muy frías y tardes cálidas, además de un incremento gradual en la intensidad del viento durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico válido del viernes 26 al sábado 27 de diciembre, emitido la noche del jueves, el nuevo sistema frontal ingresará inicialmente a Baja California y durante sábado y domingo se extenderá sobre el noroeste de México, provocando un descenso térmico en el noroeste y norte del país. Para el lunes, el frente frío se disipará; sin embargo, un nuevo sistema frontal acompañado de una masa de aire ártico ingresará al norte del territorio nacional, desplazándose rápidamente hacia la vertiente del Golfo de México.

Balance térmico en Durango capital

Durante las últimas 24 horas en la ciudad de Durango se registró una temperatura mínima de 6.1 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzó los 27.6 grados, reflejando una importante amplitud térmica. No se reportaron datos de rachas de viento significativas durante la jornada del jueves.

Pronóstico a corto plazo

Para este viernes se mantiene nula la probabilidad de precipitación en todo el estado. Al amanecer se esperan temperaturas muy frías, de entre 6 y 7 grados Celsius, mientras que hacia el mediodía el ambiente será cálido, con máximas de 26 a 27 grados. El sábado persistirán las bajas temperaturas matutinas, con mínimas de 7 a 8 grados, y rachas de viento que oscilarán entre los 10 y 20 kilómetros por hora en gran parte del territorio estatal.

Panorama para los próximos días

El pronóstico extendido indica que el sábado las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 28 y 29 grados, mientras que el domingo se esperan mínimas de 6 a 7 grados y máximas de hasta 28 grados. Para el lunes, las mínimas subirán ligeramente, ubicándose entre 8 y 9 grados, con máximas de 26 a 27 grados.

En cuanto a lluvias, se mantiene nula la probabilidad de precipitación para sábado 27 y domingo 28. No obstante, para el lunes 29 se prevén lluvias ligeras y dispersas en regiones del norte, centro, oriente y sureste del estado.

Vientos en aumento

El viento será un factor a considerar durante el fin de semana. Para este viernes se pronostican rachas suaves de 10 a 20 km/h; el sábado y domingo, las rachas podrían intensificarse, alcanzando velocidades moderadamente fuertes de entre 30 y 40 km/h.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas matutinas y los cambios bruscos de clima, así como mantenerse informada a través de los avisos oficiales.