Fue homicidio, muerte ocurrida ayer en el 5 de Mayo

Durango, Dgo.

Un hombre de 32 años de edad fue encontrado muerto el 25 de diciembre por la mañana en el poblado 5 de Mayo; todo indica que su defunción se derivó de golpes diversos que le fueron propinados por alguien más.

La persona fallecida es Uriel Iván Coronado Palacios, quien tenía su domicilio en la misma localidad, y cuyo hallazgo realizaron vecinos en el amanecer de este jueves.

Fue a eso de las 8:30 horas del 25 de diciembre cuando se reportó el número de emergencias la presencia de la víctima, que estaba inconsciente sobre una banqueta, por lo que de inmediato se envió una unidad de la Cruz Roja Mexicana para verificar su condición

Al arribar, confirmaron que la víctima ya había muerto, por lo que notificaron a las autoridades ministeriales para que se hicieran cargo de la escena.

Los primeros indicios apuntan a que sufrió golpes en la parte alta de su cuerpo, pues estaba muy golpeado particularmente en la cara.

Se esperan, en breve, más detalles por parte de las autoridades.