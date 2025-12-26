Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson con corrido especial

La legendaria banda mexicana formará parte del icónico programa con una canción original

La cultura mexicana volverá a brillar en la televisión internacional con la participación de Los Tigres del Norte en la serie Los Simpson, una de las producciones animadas más longevas y exitosas de la historia.

La propia serie confirmó que la agrupación sinaloense aparecerá en un episodio especial que se transmitirá este domingo 28 de diciembre por Fox, donde interpretarán un tema inédito titulado “El Corrido de Pedro y Homero”, compuesto especialmente para la trama del capítulo.

Con su característico estilo narrativo y musical, la agrupación dará vida a una historia al más puro estilo Simpson, mezclando humor, sátira y música regional mexicana, en un episodio que promete convertirse en uno de los más comentados de la temporada.

La participación de Los Tigres del Norte los coloca en la exclusiva lista de artistas internacionales que han aparecido en la serie, consolidando su legado no solo en la música, sino también en la cultura pop mundial.

El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores del grupo y los fanáticos de la serie, quienes celebran la presencia de la música mexicana en uno de los programas más influyentes de la televisión.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte siguen rompiendo fronteras y demostrando que su música continúa vigente, ahora incluso en el universo amarillo de Springfield.