Muere tras agonizar varios días con una fuerte lesión craneal

Durango, Dgo.

Un hombre de 64 años de edad murió mientras recibía atención médica en el Hospital del IMSS tras ser víctima de una fuerte lesión craneal; aunque la autoridad no ha revelado detalles del caso, no se descarta la posibilidad de un homicidio.

La persona fallecida es el señor Juan Alvarado Aguilar, un minero de 64 años que estaba internado desde el pasado 17 de diciembre, tras un traslado que realizaron sus familiares, a los que alcanzó a decir que lo habían golpeado.

Fue aquel día cuando lo llevaron al mencionado centro médico y lo diagnosticaron con traumatismo craneoencefálico, por lo que su pronóstico se marcó como reservado.

Por desgracia, con el paso de los días, su condición empeoró y el jueves 25 de diciembre por la tarde se confirmó su fallecimiento a causa de dicha lesión.

Tras el deceso, el caso fue asignado al Grupo de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, que ya investiga para esclarecer este probable homicidio doloso.