Perrito cuidó a su dueño borracho varias horas en la vía pública

Durango, Dgo.

Un perrito se mantuvo firme cuidando a su dueño durante las varias horas que este, a causa de la ingesta excesiva de alcohol, estuvo inconsciente en una de las calles de la colonia Niños Héroes.

Fue el jueves por la noche cuando los vecinos de la avenida que lleva el mismo nombre del asentamiento, avisaron a las autoridades de la presencia del adulto mayor, por lo que policías acudieron a verificar.

Al llegar, un pequeño perrito se puso en guardia desde el momento en el que se acercaron al afectado, que era evidentemente cuidado por la mascota.

Los oficiales, tras unos minutos de insistencia, lograron que el varón se levantara y comenzaron a preguntar entre los vecinos si alguien lo reconocía, pero esto no sucedió.

Ante ello, los agentes permanecieron con la persona hasta que estuvo en mejores condiciones y pudo irse por su propio pie, pues declinó a ser llevado a algún lugar.