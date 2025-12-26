Presas de Durango almacenan 3,911.46 millones de metros cúbicos de agua

Estado de las Presas en Durango – Informe de Diciembre de 2025

En los últimos días, el panorama hídrico en Durango se ha mantenido estable, según los informes emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Las principales presas del estado continúan mostrando niveles de almacenamiento que son cruciales para el abastecimiento de agua tanto para consumo humano como para las actividades agrícolas.

Resumen de Niveles de Almacenamiento

Presa Lázaro Cárdenas : Con una capacidad de almacenamiento de 2,957.61 millones de metros cúbicos, se mantiene al 45.4% de su capacidad.

Presa Francisco Zarco : Almacena 309.24 millones de metros cúbicos, con un 55.5% de su capacidad total.

Presa San Gabriel : Presenta un almacenamiento de 245.43 millones de metros cúbicos, alcanzando el 40.8% de su capacidad.

Presa Santiago Bayacora : Registró una capacidad de 130.05 millones de metros cúbicos, lo que equivale al 98.5% de su capacidad total.

Presa Guadalupe Victoria: Ha alcanzado una capacidad del 93.7%, almacenando 84.75 millones de metros cúbicos.

En general, la mayoría de las presas del estado siguen operando dentro de sus parámetros normales, sin necesidad de realizar desembalses significativos. Sin embargo, la Presa Peña del Águila, con una capacidad de almacenamiento del 100%, ha mantenido sus niveles óptimos durante las últimas semanas.

Condiciones Climatológicas

El informe también resalta las condiciones meteorológicas de las últimas 24 horas, las cuales han sido marcadas por la falta de precipitación significativa. Las temperaturas han oscilado entre los 20 y los 30 grados centígrados en la mayor parte del estado, con algunas estaciones registrando temperaturas mínimas cercanas al punto de congelación, como en el caso de la estación Santa Bárbara, donde se reportaron -2°C.

Impacto en el Riego y Consumo

El nivel de las presas influye directamente en la capacidad de las autoridades para mantener el suministro de agua para riego, especialmente en los distritos agrícolas que dependen del agua para la producción de cultivos en el norte y centro del estado. Actualmente, la extracción de agua está dentro de los márgenes establecidos, lo que permite una gestión adecuada de los recursos hídricos para los próximos meses.

Conclusión

La situación actual de las presas en Durango es estable, con niveles de almacenamiento satisfactorios para enfrentar la temporada de verano que se avecina. No obstante, las autoridades locales siguen monitoreando de cerca las condiciones climáticas y los niveles de las presas, para garantizar el abastecimiento continuo de agua a la población y los sectores productivos.