Suman dos muertos por horrible choque frontal de ayer

Cuencamé, Dgo.

El encontronazo ocurrido el jueves 25 de diciembre por la tarde en el municipio de Cuencamé, en el que había muerto una mujer originaria de Pedriceña, dejó una segunda víctima fatal.

El segundo occiso es Rafael Antonio Molina Cruz, quien tenía 30 años de edad y era copiloto de una Nissan Frontier; antes, había muerto Natalia Martínez Torres, de 35 años, pasajera de una Chevrolet Equinox.

Además, la Fiscalía General del Estado confirmó que hay tres hospitalizados: el esposo de la fémina y conductor de la camioneta SUV, Adán Contreras González, de 37 años; y dos hijos de ambos, de 3 y 7 años de edad.

En tanto que, detenido, está Víctor Alonso, de 31 años y conductor de la pick-up antes descrita.

Como Contacto Hoy le informó, el percance ocurrió el jueves en la salida de Cuencamé a Lerdo, a la altura del restaurante “4 hermanos” y se derivó de una invasión de carril.

En lugar falleció Natalia, mientras que Rafael murió cuando estaba en camino a la Clínica No. 51 del IMSS en Gómez Palacio.