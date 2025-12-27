Amarraron a un adulto mayor y le robaron el dinero que tenía en su casa

Durango, Dgo.

Un adulto mayor que tiene su domicilio en la colonia J. Guadalupe Rodríguez fue golpeado y amagado por al menos un par de sujetos que, según las primeras investigaciones, entraron a su casa con la intención de robar.

La víctima es un señor de 83 años de edad que tiene su domicilio en la calle General Simón Bolívar, lugar en el que ocurrió el hecho delictivo.

Fue el viernes por la noche cuando una vecina de la víctima, al ver abierta la puerta de la casa de la víctima, decidió asomarse y preguntar si todo estaba bien; al escuchar los quijos a lo lejos, revisó y lo encontró atado.

La mujer llamó de inmediato al número de emergencias y a otros vecinos que le ayudaron a quitar las ataduras del adulto mayor, quien tenía algunos golpes, por lo que fue llevado después a un hospital.

Según las primeras declaraciones del adulto mayor, fueron dos sujetos los que lo sometieron y se llevaron mil pesos y algunos otros objetos de valor que tenía en casa.