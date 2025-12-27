Ciudadanos gastan hasta 180 pesos diarios en café y pan

Cifra podría destinarse a alimentos, pago de servicios, ahorro o transporte

Durango, Dgo

Uno de los “gastos hormiga” que se hace con mayor frecuencia es el del café preparado fuera de casa, y para conocer cuánto gastan las personas y a qué otros rubros podría destinar el dinero que desembolsan, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicó una encuesta cara a cara.

Mediante el “Sondeo sobre hábitos de compra y de consumo de café preparado fuera de casa”, que personal de la Profeco aplicó a varias personas, se pudo conocer el perfil de quienes tienen esta práctica, así como el gasto que destinan a ello y su percepción sobre el impacto ambiental de los vasos utilizados para la venta.

El ejercicio arrojó que el 27.9% de las y los encuestados sí compra café preparado fuera de casa, mientras que el 72.1% contestó que no.

En cuanto a la frecuencia con que lo hace, el 26.4% respondió que semanalmente; 16.5% de dos a tres veces por semana; 16.5% cada tercer día y 15.7% diario.

Respecto al precio que pagan las personas entrevistadas por un vaso de café preparado fuera de casa, el 43% destina de $12 a $30 pesos por vaso; 21.5% gasta de $31 a $51 pesos; 15.7% paga de $52 a $72 pesos; 9.9% gasta de $73 a $93 pesos, y el 7.4% paga de $94 a $114 pesos.

Entre los datos recabados se obtuvo el de gasto en alimentos para acompañar su café preparado fuera de casa. Se preguntó sobre los alimentos que se adquieren para acompañar el café y las respuestas más comunes fueron las siguientes: 38.8% compra pan dulce de panadería, 38% ninguno, 16.5% torta o sándwich, 11.6% galletas y 6.6% pan dulce empaquetado.

De los encuestados que compran alimentos para acompañar su café, 26.7% gasta de $10 a $18 pesos cada vez que lo hace; el 24% de $19 a $27 pesos; 20% destina de $28 a $36 pesos, y el gasto más alto, de $64 a $72 pesos, lo realiza el 2.7% de los encuestados.

Si se suman ambos conceptos, café y acompañamiento, el mínimo que se gastaría es de $22.00 pesos y máximo de $186.00.

Ante la pregunta ¿Cuál es el motivo principal por el cual no lleva el café preparado de su casa? Las principales respuestas fueron: 57% porque no tiene tiempo para hacerlo; 9.9% lo compra por antojo o gusto; 7.4% para que no se enfríe, y 7.4% para que no se le derrame en el transporte.

A la población también se le preguntó: Si no gastara en café preparado fuera de casa ni en alimentos para acompañarlo, ¿a qué destinaría esa cantidad? Las principales respuestas fueron: 65.3% a alimentos; 24% a pago de servicios, como luz y agua; 16% al ahorro y 16% a transporte.

Una parte importante sobre el sondeo se refirió a la percepción del consumidor sobre el impacto ambiental de los vasos en los que sirven el café preparado fuera de casa, de lo que se desprendió que 76% compra el café en vaso desechable y 24% lleva su termo, taza, vaso reutilizable.