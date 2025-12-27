Con juego de convivencia, la Preparatoria Diurna conmemora 65 años de su edificio

En el marco de los festejos por el 65 aniversario del edificio de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se llevó a cabo un juego de fútbol de convivencia entre exalumnos, con el objetivo de fortalecer los lazos de identidad, orgullo y compañerismo universitario.

El encuentro deportivo se realizó en el Campo I. Rodríguez y fue protagonizado por dos equipos integrados por egresados de esta emblemática institución, quienes se dieron cita para conmemorar tan significativa fecha.

El maestro Jaime García Sierra destacó que se trató de una convivencia entre universitarios, a la que asistieron distinguidos exalumnos y compañeros, entre ellos Jesús Antonio Rosso, José Luis López Ibáñez, Héctor Arturo Ledesma Rubio, Enrique Solís, Víctor Echeverría Alcántar, Celso Antonio González Gil, Héctor Montoya y el profesor Mario Paredes.

Este juego representó un emotivo reencuentro entre generaciones de egresados, reafirmando el sentido de pertenencia y la identidad que distinguen a la comunidad de la Escuela Preparatoria Diurna de la UJED.

Entre los jugadores que participaron están Héctor Ortiz, Jorge Orrante García, Juan Gerardo Ledesma Dosal, Jorge Sosa Salas, Roberto Antúnez, José Ángel Hernández Romero, Armando García Sierra, Agustín Yáñez Cuéllar, Néstor Acosta, Roberto Bechelani de la Parra, Santiago Simental Medrano, Ignacio Rodríguez Alemán, Eduardo Barragán Morales, Baltazar Rodríguez, José Gustavo Rocha, Armando “Armandito” Flores, Gustavo Álvarez Peña, originario de Mezquital, y Ricardo Hernández Romero “Cacho”.

El marcador final favoreció al equipo Oro y Azul, que se impuso 3 goles a 2 al conjunto Azul y Oro.