Dos lesionados al abrirse la caja de la camioneta de una constructora

Durango, Dgo.

Dos hombres lesionados fue el saldo de un accidente ocurrido el viernes por la tarde en el bulevar Francisco Zarco, en la zona oriente de la ciudad; ambos viajaban en la caja de una camioneta cuya portezuela se abrió en un tope, lo que provocó su caída al pavimento.

Los lesionados son Juan Holguín Torres, de 51 años de edad, y Jesé Santana canales, de 23, quienes fueron llevados en ambulancia a recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron cuando ambos iban en la caja de una camioneta Dodge RAM propiedad de una empresa dedicada a la producción de asfaltos y triturados, que era conducida por Ramón Antonio, de 38 años.

Justo al circular, a la altura de la empresa Leoni, la portezuela trasera se abrió y los dos varones ya mencionados cayeron con la unidad en movimiento, causándose lesiones diversas, por lo que se requirió asistencia médica.

Técnicos en urgencias médicas acudieron a la escena y se encargaron de su traslado, tras el cual fueron reportados estables, aunque el mayor de ellos con lesiones que serán incapacitantes varios días.