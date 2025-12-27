Durango recibe con seguridad a sus paisanos: César Rivas

El Estado mantiene activo un amplio operativo de protección.

En pleno periodo vacacional de Navidad, el diputado César Rivas B. Nevárez, afirmó que Durango recibe a los paisanos con respeto, cariño y con las condiciones de seguridad necesarias para un regreso tranquilo.

“El regreso de nuestros paisanos es motivo de alegría, pero también de responsabilidad. Su seguridad es una prioridad real y permanente”, afirmó.

El legislador destacó que se estima la llegada de alrededor de 40 mil paisanos a Durango, de los cuales cerca de 4 mil podrían arribar a la región de Santiago Papasquiaro, una cifra que representa un impulso directo para la economía local y fortalece los lazos comunitarios.

“ No hablamos solo de cifras, hablamos de familias completas que vuelven a su tierra, de comercios que se reactivan, de empleos temporales y de ingresos que benefician a miles de hogares duranguenses. Cada visita de nuestros paisanos es una bendición para la economía del estado”, expresó.

Rivas B. Nevárez subrayó que, el Gobierno del Estado mantiene activo un amplio operativo de protección para los paisanos, en coordinación con los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, entidades por donde transita la mayor parte de quienes regresan por carretera.

Agregó que este operativo cuenta con la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, policías estatales, fiscalías y corporaciones municipales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los paisanos desde su ingreso al norte del país hasta su llegada a Durango.

En el caso específico de Santiago Papasquiaro, el diputado informó que se encuentra en marcha el operativo “Navidad Segura 2025”, con vigilancia reforzada y atención permanente a familias y visitantes, como parte del trabajo coordinado para preservar la tranquilidad en la región.

“A nuestras paisanas y paisanos les decimos: esta es su tierra, aquí está su gente y su familia. Vengan con confianza. Durango los cuida, los acompaña y los abraza. Aquí siempre habrá un lugar para ustedes, porque en Durango la patria se siente, la familia se defiende y el futuro se construye”, finalizó.