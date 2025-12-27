Frente frío 24 provoca ambiente frío, vientos fuertes y posible nieve en zonas altas de Durango

Durango, Dgo

El desplazamiento del frente frío número 24, en combinación con una vaguada polar y el aporte de humedad del río atmosférico, mantendrá durante este fin de semana un ambiente frío a templado en el estado de Durango, acompañado de rachas de viento moderadamente fuertes y probabilidad de lluvias ligeras, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

De acuerdo con el pronóstico válido del sábado 27 al domingo 28 de diciembre de 2025, emitido la noche del viernes, las condiciones invernales se concentrarán principalmente en el noroeste y norte del país. En el caso de Durango, se prevé que durante la mañana del sábado exista potencial de nieve o aguanieve en regiones serranas, mientras que el frente frío comenzará a disiparse gradualmente sobre el noroeste del territorio nacional, dejando de afectar al país en las siguientes horas.

Resumen de las últimas 24 horas

En la capital del estado, durante el viernes se registró una temperatura mínima de 7.6 grados Celsius por la mañana y una máxima de 27.3 grados Celsius por la tarde. No se cuenta con dato disponible sobre la racha máxima de viento registrada.

Pronóstico a 24 horas para la ciudad de Durango

Para este sábado se espera un amanecer frío, con temperaturas mínimas de entre 6 y 7 grados Celsius, mientras que hacia el mediodía el ambiente será cálido, alcanzando temperaturas máximas de 28 a 29 grados. Se mantiene la probabilidad de precipitación ligera y aislada en el noroeste del estado, con potencial de nieve o aguanieve en zonas altas.

El domingo por la mañana se prevé nuevamente un ambiente frío, con temperaturas mínimas similares de 6 a 7 grados Celsius. El viento presentará rachas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora en gran parte del territorio duranguense.

Pronóstico extendido de temperaturas

Para el domingo 28 de diciembre se estiman temperaturas mínimas de 6 a 7 grados y máximas de 27 a 28 grados Celsius.

El lunes 29, las mínimas se mantendrán entre 6 y 7 grados, con máximas de 26 a 27 grados.

El martes 30 se prevé un ligero descenso en las temperaturas mínimas, que podrían ubicarse entre 4 y 5 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 25 y 26 grados Celsius.

Pronóstico de lluvias

El domingo se mantiene una baja probabilidad de precipitación en la entidad. Para el lunes se esperan lluvias ligeras y dispersas en regiones del norte, centro-norte y sur del estado. El martes continuarían las lluvias ligeras y aisladas en el noroeste, centro y sur de Durango.

Condiciones de viento

Para el viernes se reportaron rachas suaves de 10 a 20 kilómetros por hora. El sábado y domingo se prevén rachas moderadamente fuertes, que podrían alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, el viento fuerte y las posibles precipitaciones, especialmente en zonas serranas y carreteras de alta montaña.