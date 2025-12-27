Ladrón amenaza a dueño de casa tras ser descubierto en el Nuevo Durango

Durango, Dgo

Momentos de terror vivió el morador de una vivienda en el Fraccionamiento Nuevo Durango, luego de que un sujeto armado irrumpiera en su propiedad durante la madrugada de este sábado y lo amenazara de muerte tras ser descubierto.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 03:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Paseo del Pino. El afectado, identificado como E. Q. C., de 26 años, relató a las autoridades que escuchó ruidos extraños en el interior de su hogar y, al asomarse, observó a un hombre desconocido en el patio frontal.

Al confrontarlo y exigirle que se retirara, el delincuente respondió de forma agresiva: “No hagas nada o te disparo”, advirtiendo que lo “cosería a balazos” si intentaba intervenir. Aunque la víctima no logró divisar el arma de fuego debido a la oscuridad, optó por resguardarse para salvaguardar su integridad. El delincuente aprovechó para huir llevándose una bicicleta, herramienta de trabajo y cable de cobre. A pesar del arribo de las corporaciones policiales, el responsable no fue localizado.