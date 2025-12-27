Lucha por su vida joven motociclista tras grave accidente

Durango, Dgo

Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un aparatoso accidente vial mientras circulaba en su motocicleta por el bulevar Gómez Morín. El lesionado, identificado como Jesús Manuel Montiel Hernández, fue ingresado de urgencia a la Clínica No. 1 del IMSS con lesiones que ponen en riesgo su vida.

El reporte fue recibido por el C5 alrededor de las 18:48 horas de ayer, informando sobre el ingreso del joven al nosocomio. Médicos especialistas diagnosticaron a Montiel Hernández con traumatismo craneoencefálico severo y hemorragia subaracnoidea, derivados del fuerte impacto.

Al momento del percance, Jesús Manuel conducía una motocicleta marca Vento, en colores rojo y negro. Hasta ahora, las autoridades desconocen la mecánica exacta de los hechos o si hubo otro vehículo involucrado, por lo que se espera que las investigaciones y el peritaje vial logren esclarecer este lamentable suceso.