Motociclista murió horas después de ser embestido por una combi

Durango, Dgo.

Un motociclista murió cuando recibía atención médica en el Hospital General 450, al que había sido llevado el viernes tras un accidente en el que estuvo involucrada una combi del Sindicato de la Alianza.

La persona fallecida es Víctor Hugo Gurrola Ceballos, de 60 años de edad, quien fue arrollado por la unidad número 14 de la mencionada organización de transportistas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Nazas y Enrique Carrola Antuna, cuando Luis “N”, chofer la combi, se incorporaba al carril exclusivo para el transporte público de la primera de las vías.

En ese lugar se dio el impacto en el que la víctima resultó con un traumatismo craneoencefálico que obligó a su traslado urgente al Hospital General 450.

Por desgracia, al paso de las horas la víctima empeoró y entró en un paro cardiorrespiratorio del que ya no fue posible rescatarlo.

Los restos de la víctima fueron llevados al Servicio Médico Forense, mientas que el detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público.