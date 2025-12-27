sábado, diciembre 27, 2025

Obituario 27 de diciembre de  2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. José Manuel Ramírez Ortiz, de 73 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clásica A se está velando el cuerpo del Sr. Víctor Javier Gómez Regla, de 95 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Cellitus se está velando el cuerpo del Sr. Erasmo Rángel Velasco, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle Jorge Beltrán# 221 de col. Cielo Azúl se está velando el cuerpo del RN. Gael Tadeo Quiñónes Hernández, sus honras  y sepelio están pendientes

En capilla Verona de sucursal Lomas se está velando el cuerpo del Sr. Gerardo Alfredo Torrecilla Serrano, de  64  años, sus honras y sepelio están pendientes

