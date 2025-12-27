Obituario 27 de diciembre de  2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. José Manuel Ramírez Ortiz, de 73 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clásica A se está velando el cuerpo del Sr. Víctor Javier Gómez Regla, de 95 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Cellitus se está velando el cuerpo del Sr. Erasmo Rángel Velasco, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En calle Jorge Beltrán# 221 de col. Cielo Azúl se está velando el cuerpo del RN. Gael Tadeo Quiñónes Hernández, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla Verona de sucursal Lomas se está velando el cuerpo del Sr. Gerardo Alfredo Torrecilla Serrano, de 64 años, sus honras y sepelio están pendientes