🚨 ¡Durango recibirá inversión histórica de 500 mil millones de pesos y generará 80 mil empleos en 2026! 🚨

Durango está a punto de vivir su mejor año económico en la historia, luego de que autoridades anunciaran una inversión multimillonaria sin precedentes, que detonará el desarrollo, el empleo, el bienestar social y —según dijeron— “hasta el ánimo de los duranguenses”.

De acuerdo con información oficial (que nadie ha confirmado pero todos quieren creer), la inversión superaría los 500 mil millones de pesos, con la llegada simultánea de:

🏭 Tres plantas industriales internacionales 🚄 Un tren bala Durango–Mazatlán–Dallas 🏙️ Un Silicon Valley del norte del país 🏥 Hospitales de primer mundo sin filas 💼 Más de 80 mil empleos bien pagados 💸 Salarios que sí alcanzan para la canasta básica 🚦 Cero baches, cero tráfico y cero corrupción

El anuncio fue celebrado por empresarios, comerciantes y ciudadanos que, entre risas nerviosas, preguntaban si ahora sí “Durango dejará de sobrevivir y comenzará a vivir”.

📈 2026: el año del despegue (según dicen)

Las autoridades aseguraron que el próximo año será “el más estable de la historia”, con crecimiento económico, seguridad, agua suficiente, calles sin hoyos y trámites que no tardan meses.

Incluso se habló de:

Agua potable las 24 horas Luz sin apagones Obras que sí terminan Y sueldos que alcanzan para más de una quincena

🎉 “Ahora sí, Durango será potencia mundial”, declararon con total seriedad… y una sonrisa sospechosa.

⚠️ ACLARACIÓN IMPORTANTE

📌 Esta nota es completamente FALSA.

📌 Es humor negro por el Día de los Santos Inocentes (28 de diciembre).

📌 Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia… o ilusión colectiva.

😄 Si te la creíste tantito… ¡inocente palomita que te dejaste engañar!