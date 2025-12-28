🚨 Policías viales ya no aceptarán efectivo; ahora cobrarán con terminal bancaria

Durango, Dgo. —

A partir de este día, los elementos de la Policía Vial de Durango tienen estrictamente prohibido recibir dinero en efectivo, ya que —por instrucciones del municipio— ahora deberán utilizar terminal bancaria para cualquier pago, incluyendo “arreglitos”.

De acuerdo con la información difundida este 28 de diciembre, la medida busca “modernizar” el sistema, evitar malos entendidos y garantizar que todo movimiento quede registrado, incluso aquellos que antes se resolvían “de palabra”.

“Ya no se puede recibir efectivo, ni para el refresco. Ahora será pago con tarjeta, transferencia o código QR”, señala el supuesto lineamiento.

💳 ¿Cómo funcionará?

Los agentes portarán terminal bancaria inalámbrica. Se aceptarán tarjetas de débito, crédito y pagos sin contacto. El conductor podrá solicitar ticket o comprobante digital. No habrá pretextos como ‘no traigo cambio’.

La noticia tomó por sorpresa a automovilistas, quienes no sabían si reír, preocuparse o preguntar si también aceptarán meses sin intereses.

“Antes era rápido… ahora hasta factura voy a pedir”, bromeó un conductor mientras buscaba su tarjeta.

⚠️ Aviso importante

👉 Esta información es totalmente falsa

👉 Forma parte de la tradicional broma del Día de los Santos Inocentes

👉 Cualquier parecido con la realidad… es mera coincidencia