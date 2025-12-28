Bebé que nació en nochebuena se puso mal repentinamente y murió camino al hospital

Durango, Dgo.

Un pequeñito que nació el pasado 24 de diciembre murió la noche del sábado al ser víctima de una aparente broncoaspiración; su madre, al notar que algo no estaba bien, lo llevó de urgencia al Hospital del Niño 460, pero ya nada se pudo hacer.

El pequeño fallecido, que aún no estaba registrado, fue identificado con los apellidos López Chávez, los mimos de su joven madre de 23 años.

Según lo dicho a las autoridades, madre y bebé estaban en el domicilio de la colonia San Carlos en el que ella habita, cuando a eso de las 23:00 horas notó, al darle de comer, que algo extraño le pasaba.

De inmediato decidió ir con su bebé al mencionado centro médico, pero una vez que lo valoraron en el área de urgencias, notaron que ya no respiraba, por lo que lo ingresaron de inmediato a la sala de choque.

Por desgracia, no fue posible recuperar los signos vitales, por lo que se dio aviso al agente del Ministerio Público; todo apunta a una muerte por broncoaspiración, aunque será la necropsia lo que lo confirmará o descartará.