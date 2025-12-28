Camioneta “fantasma” atropelló a un muchacho lo dejó sin vida

Mezquital, Dgo.

Un joven de 25 años de edad murió la noche del sábado al ser víctima de un atropellamiento, en el que el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga; la única pista es que se trata de una pick-up de color blanco.

El fallecido es Juan Carlos Ramos Sosa de 25 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad en la que ocurrieron los hechos, Santa María Magdalena de Taxicaringa.

Según el informe, vecinos escucharon a eso de las 23:00 horas el sonido característico de un vehículo en movimiento, por lo que se asomaron y vieron cómo una pick-up de color blanco se alejaba.

Enseguida notaron que había una persona tirada en la calle, se acercaron y pidieron apoyo médico, dado que quedó inconsciente al instante; poco después llegaron al sitio los cuerpos de auxilio, pero ya nada se podía hacer por él.

Tras el deceso, se solicitó la presencia del agente del Ministerio Público, que ya investiga para localizar al conductor involucrado en este hecho, con el fin de esclarecerlo.