Discutió con otro hombre y horas después le dieron tres balazos

Vicente Guerrero, Dgo.

Un hombre de 45 años de edad se encuentra hospitalizado, muy grave, luego de ser víctima de una agresión a balazos a manos de un hombre con el que, el sábado por la tarde, sostuvo una discusión; el atacante lo buscó horas después, cuando ya estaba armado.

El lesionado es Teodoro Rodríguez Serrano, de 45 años de edad, quien resultó con tres heridas de bala en las regiones torácica y abdominal, por lo que de urgencia, y muy grave, fue internado en el Hospital General 450.

De acuerdo a lo dicho por sus familiares, el presunto agresor es un sujeto al que conocen como “Delgadillo”, aunque desconocen si ese es su apellido o la razón por la que lo llaman así.

El sábado por la tarde, Teodoro había tenido una discusión con él, de la que incluso le contó a su esposa; sin embargo, el problema no pasó a mayores.

Pero horas más tarde, cuando la víctima caminaba a su casa, el individuo mencionado lo abordó y la víctima sugirió una pelea a golpes; no obstante, ‘Delgadillo’ descendió de su camioneta con una pistola en la mano y le tiró en tres ocasiones.

Testigos pidieron apoyo médico y personal de la Cruz Roja Mexicana brindó las primeras atenciones, tras las cuales se le derivó al centro médico capitalino; la Fiscalía General del Estado ya busca al presunto agresor.