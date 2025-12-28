Gobierno municipal negocia con empresa “Matel” maquinaria especial para acabar con los baches en Durango

En un hecho que ha generado sorpresa y esperanza entre automovilistas, el Gobierno Municipal de Durango habría iniciado negociaciones con la empresa internacional Matel para la adquisición de maquinaria de última generación destinada a la pavimentación con concreto hidráulico.

De acuerdo con información extraoficial, el proyecto contempla que para el año 2026 el 90 por ciento de la capital del estado quede libre de baches, una meta que, de concretarse, marcaría un antes y un después en la movilidad urbana de la ciudad.

La supuesta tecnología adquirida permitiría reparar calles en tiempo récord, con materiales de alta durabilidad y resistencia a las lluvias, el calor extremo y el tráfico pesado. Incluso, trascendió que el equipo sería capaz de detectar baches antes de que aparezcan, gracias a sensores de última generación.

Fuentes cercanas al proyecto señalaron que la empresa Matel habría mostrado especial interés en Durango por tratarse de una de las ciudades con mayor “potencial de bacheo” del país, lo que convertiría a la capital en un caso piloto a nivel nacional.

De concretarse el acuerdo, el municipio planea iniciar los trabajos en las principales avenidas y colonias con mayor desgaste, con la meta de que en 2026 circular por Durango sin esquivar baches sea una realidad.

Autoridades municipales adelantaron que en los próximos días se darán a conocer más detalles del proyecto, aunque pidieron a la ciudadanía “tener paciencia y mucha fe”.

🎉 ¡Feliz Día de los Santos Inocentes!

Que no te agarren de bajada… aunque esta vez sí sonaba muy bonito para ser verdad