Lo encontraron muerto con una pistola a un lado

San Dimas, Dgo.

Un adulto mayor murió en el municipio de San Dimas al sufrir una herida de bala en la región craneal; junto a los restos sin vida estaba una pistola, por lo que todo apuna a una muerte por autolesión.

El fallecido es don Julián M., quien tenía 72 años de edad y era habitante de la localidad de Veracruz, ubicada en la región de Tayoltita, cabecera de dicha demarcación.

De acuerdo a la información recopilada, fue el sábado cuando la autoridad auxiliar de dicha localidad solicitó apoyo policial, dado que familiares de la víctima le notificaron de una defunción por aparente suicidio.

Al sitio fueron enviados agentes de la Fiscalía General del Estado, que confirmaron el deceso y captaron evidencias de lo sucedido, anticipando la muerte por autolesión como la causa probable.

Con ese deceso, suman 141 los contabilizados preliminarmente como suicidios en lo que va del año 2025, aunque no se descarta una variación dependiendo de la actualización de las carpetas de investigación que siguen abiertas y que se iniciaron bajo esta hipótesis.