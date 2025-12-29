Asfixia al campo duranguense: Ingreso masivo de grano extranjero desploma precios locales

El sector agrícola de la región norte de México enfrenta una crisis sin precedentes, debido a la parálisis en la distribución de la cosecha local. A pesar de contar con suficientes existencias en las bodegas de Durango, Zacatecas y Chihuahua, el mercado nacional se encuentra saturado por más de 230 mil toneladas de leguminosa proveniente de países como Brasil y Argentina, lo que ha provocado un desplome en los precios de los granos.

Voceros de la coalición de agricultores han calificado de “arbitraria” la decisión de abrir las fronteras a productos de naciones con las que México no mantiene acuerdos comerciales formales. Esta saturación del mercado ha hecho que el precio de los granos caiga hasta los 8 pesos por unidad, un valor que no cubre los costos de producción e inversión, poniendo en peligro la viabilidad económica de los productores locales.

Con la entrada de la producción del Pacífico en los primeros meses del año, los campesinos temen que la situación se agrave aún más, ya que se pronostica que el colapso de la rentabilidad del ciclo agrícola será inminente. Los agricultores de la región norte exigen medidas urgentes para frenar la competencia desleal y proteger el mercado interno.

La crisis que atraviesa el campo duranguense refleja las dificultades del sector agrícola mexicano para competir con el ingreso de productos extranjeros a precios más bajos, lo que ha desbordado la capacidad de los productores nacionales para mantenerse a flote en un mercado que ya enfrenta numerosas dificultades.