Denuncian a menores usando drones para ‘vigilar’ casas por salida a Parral

Durango, Dgo.

Habitantes de un fraccionamiento ubicado en la salida a Parral pidieron apoyo policial para vigilar la zona ante la detección de un grupo de adolescentes que, además de volar drones sobre el asentamiento, han marcado con graffiti algunos domicilios.

Los vecinos sospechan que el grupo tiene la intención de cometer robos y pretenden ayuda de las autoridades para evitarlos.

Según la denuncia hecha por los propios vecinos, fue en días recientes cuando notaron la presencia de un grupo de al menos tres muchachos, de entre 15 y 20 años de edad, al exterior del asentamiento sobrevolando un drone.

Sin embargo, eso no fue todo: los notaron también circulando en bicicleta y a pie por las calles del fraccionamiento, pese a que no son habitantes de este.

Después de su presencia, incluso, notaron graffitis en algunos domicilios, que al parecer marcaron con la intención de tener claridad sobre posibles objetivos.

Tras la denuncia, personal de la Policía Municipal incrementó los operativos en la zona con el fin de inhibir los posibles ilícitos que pudieran presentarse derivados de esta conducta.