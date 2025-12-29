Fallece bebé de 10 meses durante traslado de emergencia

Santa María del Oro, Dgo

El menor perdió la vida mientras era trasladado de urgencia hacia la capital del estado, luego de que su salud se deteriorara de forma vertiginosa.

El pequeño fue ingresado inicialmente al Hospital Regional de la localidad; sin embargo, debido a la gravedad de su estado, los médicos ordenaron su traslado inmediato al Hospital Materno Infantil en la ciudad de Durango. Lamentablemente, al arribar al nosocomio capitalino, el personal médico confirmó que el infante ya no contaba con signos vitales.

Reportes preliminares indican que el deceso pudo derivar de un shock hipovolémico severo vinculado a complicaciones hepáticas. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya tomó conocimiento del caso e inició las indagatorias correspondientes, quedando a la espera de los resultados de la necropsia de ley para establecer las causas exactas de esta irreparable pérdida.