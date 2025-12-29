Mujer pierde la vida tras sufrir aparatosa volcadura 

Una jornada dominical que inició con un viaje familiar terminó en una fatalidad sobre la vía que conecta a Gómez Palacio con la entidad chihuahuense. A la altura del kilómetro 61, una unidad de la marca Nissan sufrió una pérdida de control que la proyectó fuera de la superficie de rodamiento, provocando múltiples giros hasta detenerse a una distancia considerable del camino.

En el sitio del percance, la señora Dolores González Martínez, de 55 años, perdió los signos vitales de manera instantánea. Los cuerpos de rescate que acudieron al llamado de auxilio confirmaron que la fémina ya no contaba con pulso, centrando sus esfuerzos en auxiliar a los otros dos tripulantes: su hermano Juan Carlos, quien operaba el vehículo, y su sobrino Blas Zapata, ambos con residencia en la colonia Castilagua de Lerdo.

Mientras los sobrevivientes fueron trasladados a una clínica para su estabilización, el conductor fue puesto bajo resguardo de la ley de forma precautoria. Personal adscrito a la Vicefiscalía de la Región Laguna coordinó el retiro de los restos hacia el servicio forense, iniciando las indagatorias para esclarecer qué factor detonó el desprendimiento de la unidad de la ruta establecida.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad mantienen bajo reserva el dictamen técnico del siniestro, por lo que se aguarda la conclusión de las diligencias periciales para esclarecer qué factores provocaron que la unidad abandonara la superficie de rodamiento.