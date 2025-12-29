No habrá gasolinazo en 2026: precio de la Magna se mantendrá por debajo de los 24 pesos

Durango, Dgo. — El precio de la gasolina Magna no registrará incrementos abruptos durante el próximo año, luego de que el Gobierno Federal alcanzara un acuerdo con el sector empresarial para mantener el costo del combustible por debajo de los 24 pesos por litro durante todo 2026.

Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que el acuerdo fue respaldado por el 98 por ciento de los empresarios del sector, como parte de una estrategia para garantizar estabilidad económica y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

“Se acordó con el 98 por ciento de los empresarios que la gasolina Regular no pasara de los 24 pesos”, precisó la mandataria.

El anuncio representa un respiro para millones de automovilistas y sectores productivos que dependen del combustible, especialmente en estados como Durango, donde el transporte, el comercio y la distribución de mercancías impactan directamente en los precios finales de productos y servicios.

De acuerdo con autoridades federales, este pacto busca evitar un “gasolinazo” como los registrados en administraciones pasadas, además de contribuir al control de la inflación y a la estabilidad económica del país durante el próximo año.

El gobierno federal reiteró que continuará el monitoreo constante del mercado energético y que, en caso de variaciones internacionales en el precio del petróleo, se analizarán mecanismos para amortiguar impactos al consumidor final.