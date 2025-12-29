Sheinbaum viaja hoy a Oaxaca para supervisar apoyo tras fatal accidente del tren Interoceánico

Ciudad de México.-

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno enfrentará con “mucha seriedad y responsabilidad” las consecuencias del fatal incidente en el Tren Interoceánico. Como parte de este compromiso, la mandataria anunció que este lunes 29 de diciembre se trasladará personalmente al estado de Oaxaca para reunirse con las familias afectadas.

En conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo Federal delineó tres ejes prioritarios de acción inmediata: la garantía total de atención médica y apoyo a las víctimas; el esclarecimiento de los hechos mediante peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR); y una revisión exhaustiva de la seguridad de las vías, coordinada por la Secretaría de Marina, para determinar cuándo podrá operar nuevamente la ruta con total certeza para los usuarios.

Se ha instruido el despliegue de personal médico y administrativo para brindar atención total y apoyo económico a las familias de las víctimas. Nadie se quedará sin el respaldo del Gobierno Federal.

📞 Línea de atención a víctimas: 55 2230 2106