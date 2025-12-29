Tuneó un i10 esperando que no descubrieran que era robado

Gómez Palacio, Dgo.

Un sujeto de 40 años de edad fue detenido en el municipio de Gómez Palacio al ser descubierto a bordo de un vehículo cuyo robo se denunció hace poco más de dos años, en noviembre de 2023.

El detenido es Francisco “N” de 40 años de edad, quien tiene su domicilio en el fraccionamiento Fidel Velázquez de la mencionada demarcación, y cuyo aseguramiento se realizó a unas cuadras de su casa.

Según el informe oficial, elementos de la Policía Estatal montaron un filtro en el que le realizaron una inspección a la unidad motriz, dado el polarizado de sus vidrios.

Al revisar la unidad, que portaba plazas del estado de Coahuila, resultó que su robo había sido denunciado el 8 de noviembre de 2023, por lo que procedieron tanto a su aseguramiento, como a la detención del individuo.

Francisco fue entregado al agente del Ministerio Público en la Vicefiscalía de La Laguna para que se sigan los procedimientos de rigor.