Un muerto al volcar en una camioneta que dio varias volteretas

Durango, Dgo.

Una persona murió y cuatro más resultaron lesionadas en una volcadura ocurrida durante la madrugada de este lunes en el municipio de Santiago Papasquiaro; las víctimas son los ocupantes de un vehículo tipo SUV que dio varias volteretas.

Aunque los datos de las víctimas no han sido informados, trascendió que occiso y lesionados iban en una Nissan de la línea Rogue en color plata, que fue encontrada sobre sus cuatro ruedas, pero prácticamente destruida.

De acuerdo a la información disponible, los hechos ocurrieron en los primeros minutos de la madrugada en el camino que une a la cabecera de Santiago con el poblado Ciénega de San José, cerca del entronque a La Estancia.

Uno de los sobrevivientes logró pedir ayuda y guio a las autoridades hasta el lugar del siniestro, dado que el vehículo quedó oculto detrás de una fila de árboles.

Al llegar, se encontraron con cuatro víctimas conscientes y una inconsciente; a esta última se le aplicaron maniobras de reanimación, pero estas fueron inútiles, pues no fue posible salvar su vida.

Se espera que, breve, las autoridades complementen la información relacionada con las víctimas.