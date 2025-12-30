Claudia Sheinbaum asigna un servidor público por cada familia del Tren Interoceánico

Ciudad de México.-

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el Gobierno de México estará presente y cerca de las víctimas por el accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, en Oaxaca, y por ello se asignó a un servidor público por familia con el objetivo de brindar apoyo de manera permanente.

“El día de ayer ―como saben― me trasladé a Oaxaca. Estuve en el Hospital del ISSSTE de Tehuantepec y en los hospitales del IMSS Bienestar y del IMSS de Salina Cruz. Y después estuve en la funeraria con las personas que lamentablemente perdieron a un familiar. Verificamos que estuvieran bien atendidas las personas que están en los hospitales ―ahora van a recibir la información―, y acercarnos y estar presentes con las personas que perdieron a un familiar y acelerar también el proceso que había ahí con la Fiscalía, que son procesos tardados, y poderles informar a todos que a todos les vamos a seguir apoyando.

“El día de ayer también informé que se les dio un primer apoyo a todos para los gastos de estos días, de 30 mil pesos. Hubo quien quiso malinterpretar esta información. Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan ellos que estar gastando de sus recursos, los familiares, sobre todo, que están acompañando. Pero evidentemente va a haber una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares. Ese es un proceso que viene, primero, de la aseguradora del tren; y después lo que determine la Fiscalía, la Fiscalía tiene que determinar ya en comunicación con las víctimas esta reparación integral. A todos se les va a apoyar tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas, como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido. Hemos dispuesto un servidor público por cada familia para poderlos estar apoyando de manera permanente. Evidentemente, es muy doloroso lo que ocurrió y lo que debemos hacer es estar cerca siempre, estar presentes y estar cerca de las víctimas”, enfatizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que este martes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, asistió al Gabinete de Seguridad y posteriormente dicha dependencia dará información relacionada con los peritajes para conocer las causas de este accidente. Además, destacó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), también realiza sus investigaciones y colaboran a través de un esquema determinado por ambas instituciones.

Asimismo, la Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a bomberos y personal de Protección Civil del municipio de Matías Romero, quienes fueron los primeros respondientes tras el accidente, además de reconocer a la población que de manera solidaria y fraterna brindó apoyo a los heridos.

Desde Ixtepec, Oaxaca, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, informó que por instrucciones de la Presidenta, se han visitado a las 36 personas que continúan hospitalizadas y hay contacto permanente con los familiares de quienes fallecieron. Detalló que se ha brindado asistencia integral con atenciones psicológicas, legales, acompañamiento en trámites médicos y administrativos. Recordó que se habilitó una línea especial de seguimiento al número 55 22 30 21 06, en el que se han recibido al momento 100 llamadas.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló que se han atendido a 45 pacientes en esta institución, de los que la mayoría han sido dados de alta, mientras que 11 continúan hospitalizados. Destacó que todos los pacientes y sus familiares han sido ya contactados por el personal del IMSS para brindarles acompañamiento.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, puntualizó que está garantizada la atención médica para las y los lesionados hospitalizados en la institución. Añadió que se realizan visitas periódicas para garantizar tratamientos continuos y que las familias se sientan acompañadas durante este proceso.

El director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, destacó que los pacientes ingresados a las unidades de esta institución están estables y bajo atención médica continua.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció a las instituciones del Gobierno de México por la pronta reacción ante este hecho para la atención y asistencia de quienes resultaron lesionados, así como de sus familiares.