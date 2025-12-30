Desconocidos atacan con machete a un muchacho de 19 años

DURANGO, DGO.

Un violento ataque se registró la tarde de este lunes en las inmediaciones del fraccionamiento Huizache I, donde un joven de 19 años resultó lesionado tras ser agredido por un grupo de sujetos que portaban armas blancas.

La víctima, identificada como J.E. R. V, se encontraba a bordo de su motocicleta en el andador Tulum cuando fue abordado por varios individuos. Según el testimonio del afectado, los agresores —quienes presuntamente pertenecen a la zona conocida como Plaza Segunda— lo atacaron sin mediar palabra, propinándole un machetazo en la mano.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública iniciaron la búsqueda del lesionado, logrando ubicarlo cuadras más adelante, en el cruce de Avenida Lázaro Cárdenas y Canelas, donde ya era atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Debido a la gravedad de la herida, el joven fue trasladado de urgencia a la clínica del IMSS para recibir atención médica especializada.