Exige COPARMEX al Estado saldar deudas con proveedores locales

Las MiPyMEs locales son las más vulnerables ante la falta de flujo de efectivo por falta de pago estatal

DURANGO, DGO.

A escasos días de que concluya el 2025, el sector empresarial de Durango lanzó un enérgico llamado al Gobierno del Estado para que liquide de inmediato las deudas pendientes con proveedores locales. Francisco Esparza Martell, presidente de COPARMEX Durango, denunció que, pese a la narrativa oficial de una mejora financiera, los compromisos con los empresarios siguen sin cumplirse.

El líder patronal señaló una contradicción en el discurso gubernamental: mientras que en noviembre la Secretaría de Finanzas aseguró que el estado ya no se encuentra en crisis y Durango destaca en recaudación, estos indicadores positivos no se reflejan en las cuentas de las empresas locales.

“Las empresas han cumplido cabalmente con sus contratos, pero el Estado simplemente no paga. El gobierno no puede ni debe utilizar a las empresas locales como fuentes de financiamiento”, sentenció Esparza Martell.

El presidente de COPARMEX advirtió que los retrasos prolongados ponen en riesgo la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), afectando directamente el empleo y la cadena productiva. Ante esto, exigió conocer el plan de pagos para el 2026 para evitar que este escenario de incertidumbre se repita.