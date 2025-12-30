Fallece sexagenario tras agonizar un mes; fue apuñalado por un vecino ebrio

GÓMEZ PALACIO, DGO.

Tras una valiente lucha de más de un mes y medio contra la muerte, este 29 de diciembre se confirmó el fallecimiento del señor Jesús Eduardo Guerra Lazarino, de 61 años, quien fue víctima de un ataque con arma blanca a manos de un vecino en estado de ebriedad.

La tragedia se originó el pasado 14 de noviembre en el fraccionamiento Bosque Real. De acuerdo con los datos recabados, don Jesús se encontraba al exterior de su domicilio cuando fue abordado por un vecino identificado como Ernesto Alonso “N”. El agresor, quien presentaba un evidente estado de ebriedad, inició una discusión sin motivo aparente que escaló rápidamente a la violencia.

En medio del altercado, el atacante sacó un arma blanca y lesionó en repetidas ocasiones al sexagenario, quien fue trasladado de urgencia a la Clínica No. 51 del IMSS. Pese a los esfuerzos médicos y a ligeras mejorías durante su hospitalización, las secuelas de las heridas resultaron fatales.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la Vicefiscalía de la Laguna para los procedimientos de ley, mientras se espera la actualización de los cargos contra el agresor.