La señal de alto no lo detuvo y ocasionó un accidente

Durango, Dgo.

Un automovilista que se distrajo y perdió de vista la señal de alto fue el causante de un accidente de tránsito ocurrido en el centro de la ciudad, en el que los daños, por fortuna, se limitaron a lo material.

El presunto responsable es el conductor de un Volkswagen Vento que circulaba de sur a norte por la calle Ramírez, quien no respetó la paleta gráfica ahí instalada.

Eso provocó que un Nissan Sentra que iba de poniente a oriente por la calle Salvador Nava, más conocida como Fresno, impactara a la primera unidad motriz, lo que derivó en daños de consideración, pero reparables.

De inmediato descendieron los dos conductores, que no sufren lesiones, y ambos pidieron asistencia vial. Por fortuna, todo quedó en lo material y no huno necesidad de personal médico para su atención.

Es de apuntar que en este cruce se han dado varios percances de este tipo, aunque de acuerdo a los dictámenes de ingeniería vial, la señal de alto es lo suficientemente visible, por lo que los casos suelen resultar en fallas humanas de los automovilistas.