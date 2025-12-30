Obituario 30 de diciembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de Sr. José Antonio Vázquez Corral, de 83 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de Sr. Raúl Gutiérrez García, de 92 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo de Sr. Jesús Rogelio Flores Quiñones, de 42 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de Sr. Humberto Bermúdez de la O., de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A está velando el cuerpo de Sr. Tomás González Hernández, de 97 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B está velando el cuerpo de Sr. Santiago Galván Martínez, de 73 años, se despide para su cremación

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Guadalupe Victoria, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Susana Hernández Mijares, de 51 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Juan Lira #204 de colonia Isabel Almanza se está velando el cuerpo del Joven David Rodríguez Figueroa, de 25 años, sus honras y sepelio están pendientes