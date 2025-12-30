Saquean juguetería en pleno Centro Histórico

Durango, Dgo.

Amantes de lo ajeno aprovecharon la madrugada de este martes para irrumpir en una juguetería ubicada en el corazón del Centro Histórico de la capital. Los delincuentes lograron evadir las cerraduras principales y sustrajeron aproximadamente 12 mil pesos en efectivo.

El reporte se recibió cerca de las 10:00 horas, cuando la encargada del establecimiento, de 39 años, arribó al local ubicado sobre la calle Pino Suárez para iniciar la jornada laboral. Al entrar, se percató de que la caja registradora se encontraba abierta, pese a que la cortina metálica y la puerta principal no presentaban signos de haber sido forzadas.

Tras una revisión minuciosa, se descubrió que el ingreso se efectuó por la planta alta. Los ladrones dañaron la protección de una ventana en el área de sanitarios para colarse al interior. Según el arqueo preliminar, el botín consiste en el fondo de caja y la venta del día anterior, sumando cerca de 12 mil pesos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron el área. Actualmente, las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este robo.