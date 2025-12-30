Saquean vivienda en el fraccionamiento Cristóbal Colón

Durango, Dgo

Una familia del fraccionamiento Cristóbal Colón fue víctima de la delincuencia este lunes, luego de que sujetos desconocidos irrumpieran en su domicilio para sustraer una fuerte suma de dinero y diversos objetos de valor. El monto de lo robado asciende a los 40 mil pesos.

El afectado, identificado como S.T.R., de 36 años, relató a las autoridades que se ausentó de su hogar ubicado en la Privada La Santa María durante la mañana para asistir a su jornada laboral. Fue al regresar, cerca de las 16:10 horas, cuando se percató de los daños en su propiedad.

De acuerdo con el reporte, los ladrones ingresaron por el patio tras quebrar el vidrio de una puerta y romper la tela mosquitera de una ventana trasera. Una vez en el interior, se apoderaron de 20 mil pesos en efectivo y un lote de joyería con un valor estimado también de 20 mil pesos.

Al lugar arribaron elementos del grupo motociclista de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), quienes tomaron conocimiento de los hechos y orientaron a la víctima para interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.