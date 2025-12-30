Ya detenidos, presuntos homicidas de Abraham Emmanuel

Durango, Dgo.

Los presuntos homicidas de Abraham Emmanuel Soto García, el trabajador de una primaria y una carnicería que fue asesinado la noche del 20 de diciembre en la zona norte de Durango, ya fueron detenidos y vinculados a proceso por dicho delito.

Aunque las autoridades no han emitido información oficial del arresto, trascendió que uno de los hombres que irán a juicio es Jesús Antonio H., de 24 años, presunto homicida material que la propia víctima alcanzó a mencionar con su último aliento. Tiene su domicilio en la colonia Francisco Zarco.

El otro asegurado es Christian Lamberto, de 23 años, habitante de la colonia Arturo Gámiz que le ayudó a escapar de la escena.

De acuerdo a los datos planteados en la audiencia de vinculación, los hechos ocurrieron en la calle Nuez de la colonia Las Huertas, cerca del bulevar José María Patoni, cuando tanto agresor, como víctima, iban en la misma motocicleta.

Y es que Jesús le había pedido a Abraham que lo acompañara a recoger un X-Box que le entregarían en esa zona, y este aceptó sin saber que el primero ya tenía pensado atacarlo por un supuesto problema de celos.

Justo en ese asentamiento, Jesús Antonio comenzó una pelea en la que usó un arma blanca para agredir a su víctima, ante la mirada de Christian, al que le había pedido ir también porque necesitaba un “ride”.

De manera extraoficial, se obtuvo información de que tenían problemas laborales. Asimismo, el presunto homicida habría encontrado mensajes en el teléfono de su pareja que le provocaron celos; a pesar de no hallar más que esos textos, finalmente lo asesinó

Una vez que Abraham Emmanuel quedó malherido, subió a la motocicleta de Christian y este le ayudó a escapar. Antes de morir, la víctima alcanzó a decirle a vecinos que lo ayudaron la identidad de su agresor, lo que fue clave para su identificación y posterior localización.

Por desgracia, cuando personal médico llegó a la escena, ya nada se pudo hacer por el ahora occiso, que murió a causa de la hemorragia interna y externa ocasionada por las heridas.

Personal de la Policía Investigadora de Delitos partió de ese dato y logró evidencias que vincularon el caso con ambos sujetos, que fueron detenidos mediante una orden de aprehensión y entregados a un juez.

Tras la audiencia de vinculación a proceso, realizada el lunes 29 de diciembre, ambos recibieron prisión oficiosa y se establecieron tres meses para el cierre de las investigaciones, tras los cuales iniciará el juicio correspondiente.