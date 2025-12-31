Choca contra turistas de Saltillo, derriba poste y huye a pie

DURANGO, DGO.

Un aparatoso accidente vial registrado en los últimos minutos del martes dejó como saldo a una mujer lesionada, daños de consideración a la infraestructura urbana y un conductor prófugo. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Independencia y Gabino Barreda.

El percance fue reportado a las 23:55 horas, cuando un vehículo Chevrolet Aveo, modelo 2024, color gris, con placas GFY-226-D, fue impactado violentamente por una camioneta Honda CRV, color azul, con láminas GBJ-135-D.

En el Aveo viajaba Lorenzo Daniel, de 30 años, acompañado por Karen, de 23 años, y Alejandra Guadalupe, de 29 años, comerciante originaria de Saltillo, Coahuila.

Tras la colisión, la camioneta Honda se proyectó contra un poste metálico, derribándolo por completo y dejando cables de alta tensión sobre el pavimento, lo que generó un riesgo latente en la zona. Testigos señalaron que, lejos de brindar auxilio, el conductor responsable descendió de su unidad y huyó a pie con rumbo desconocido hacia la calle Gabino Barreda.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Vial, quienes solicitaron asistencia médica para Karen, quien presentaba una probable fractura o lesión severa en su brazo derecho. Las autoridades ya rastrean el paradero del dueño del vehículo abandonado para que responda por las lesiones y los daños al patrimonio municipal.