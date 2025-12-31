Coordinación, prevención y preparación, ejes centrales de la Protección Civil en 2025

● En 2025, la cultura de la prevención avanzó de manera significativa con la realización dos simulacros nacionales y la primera prueba nacional del Alertamiento por Telefonía Celular

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), consolidó durante 2025 un trabajo permanente en favor de la población en las etapas de prevención, preparación, atención y recuperación de emergencias, mediante una colaboración interinstitucional sin precedentes con las dependencias que integran el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

En estas acciones participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como gobiernos estatales y municipales. En la fase de recuperación, se contó además con el respaldo de la Secretaría de Bienestar para garantizar apoyos directos y oportunos a las familias damnificadas.

A lo largo de 2025, la CNPC desplegó 25 Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en 15 entidades del país, incluida la Ciudad de México, consolidando este instrumento como una herramienta fundamental del SINAPROC para fortalecer la coordinación operativa en territorio, la atención inmediata y la toma de decisiones centradas en las personas.

En un marco de solidaridad y diplomacia humanitaria, y por instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, del 10 al 16 de enero se envió una Misión ECO a California, Estados Unidos, para apoyar en el combate de incendios forestales, con la participación de 74 especialistas de la Conafor y Defensa, refrendando el compromiso de México con la cooperación internacional en la gestión integral de riesgos.

Los ejes prioritarios de la protección civil durante el año fueron la coordinación, la prevención, la preparación y la atención. En este contexto, la CNPC organizó la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Incendios Forestales y la Reunión Nacional por el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, espacios estratégicos que reunieron a miles de integrantes del SINAPROC para fortalecer capacidades técnicas, operativas y de coordinación interinstitucional. De manera complementaria, se realizaron reuniones con los Comités Estatales de Manejo del Fuego, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, para fortalecer la respuesta ante incendios forestales.

Durante 2025 también se atendieron eventos hidrometeorológicos de alta complejidad, como las lluvias intensas en Tamaulipas, el impacto del huracán Erik en Oaxaca y Guerrero, así como las lluvias extraordinarias registradas en octubre en la región Huasteca, donde se desplegó una fuerza de tarea histórica de más de 53 mil servidoras y servidores públicos, además de 2 mil 600 equipos y maquinaria pesada, lo que permitió atender la emergencia y restablecer los servicios básicos en un plazo inédito de 30 días.

Cabe destacar que las Fuerzas Armadas, a través de los planes DN-III-E y Marina, desempeñaron un papel estratégico en las labores de auxilio, evacuaciones preventivas y atención a comunidades incomunicadas, mediante el traslado de alimentos, agua y medicinas, así como el retiro de miles de toneladas de lodo y escombro en viviendas y vialidades, siempre con un alto sentido de solidaridad con la población.

En materia de riesgos geológicos, además de la atención permanente a la actividad del volcán El Chichonal, en Chiapas, la CNPC fortaleció las acciones preventivas mediante recorridos por rutas de evacuación en Puebla, Morelos y el Estado de México, contempladas en el Plan Homologado del Volcán Popocatépetl, en coordinación con autoridades estatales y municipales, con el objetivo de mantener actualizadas las rutas, zonas seguras y protocolos de actuación.

Asimismo, se realizaron reuniones con gobernadoras y gobernadores para promover la actualización permanente de los Atlas de Riesgos estatales, como herramientas clave para la planeación preventiva, la reducción de vulnerabilidades y la toma de decisiones informadas en los tres órdenes de gobierno.

En 2025, la cultura de la prevención avanzó de manera significativa con la realización del Primer y Segundo Simulacro Nacional, que incluyeron la primera prueba nacional del alertamiento por telefonía celular, fortaleciendo los sistemas de aviso oportuno y permitiendo alcanzar a millones de personas en todo el país. De igual forma, se impartieron 162 cursos de protección civil a 16 mil 623 personas, fortaleciendo sus capacidades técnicas y operativas.

En materia de prevención de riesgos asociados a la pirotecnia, la CNPC, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó recorridos, reuniones y capacitaciones en las entidades con mayor incidencia, contribuyendo a la reducción de accidentes y a la protección de la integridad de la población.

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la política de protección civil se conduce con una visión integral y de largo plazo, sustentada en cuatro ejes fundamentales: la atención oportuna de emergencias, el apoyo directo a las familias damnificadas, la reconstrucción de las zonas afectadas y el fortalecimiento de los sistemas de pronóstico, alertamiento y gestión integral de riesgos.

La CNPC reitera su compromiso de continuar trabajando todos los días para consolidar a la protección civil como un pilar de justicia social, cercano a la gente, que protege y salva vidas, y que contribuye a un México más seguro, resiliente y solidario.