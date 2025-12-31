Este año saldrán más caros los deseos de año nuevo

Uva alcanza hasta los 120 pesos el kilo en diciembre

Durango, Dgo.

El precio de la uva para las celebraciones de fin de año registró un incremento considerable en los mercados de Durango, informó Reynaldo Dozal, vicepresidente del Mercado Francisco Villa y consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

De acuerdo con el comerciante, la uva morada se comercializa actualmente en 100 pesos el kilo, mientras que la uva verde alcanza los 120 pesos, convirtiéndose en uno de los productos con mayor demanda durante esta temporada decembrina.

Dozal explicó que este aumento obedece a diversos factores, entre ellos los costos de producción, transporte y la alta demanda que se presenta en los últimos días del año, cuando las familias acostumbran incluir esta fruta en la tradicional cena de Año Nuevo.

A pesar del incremento, señaló que el movimiento en los mercados se mantiene constante, ya que la uva continúa siendo un producto indispensable en las celebraciones, especialmente por la tradición de consumir las 12 uvas para recibir el nuevo año.

Finalmente, recomendó a los consumidores comparar precios y realizar sus compras con anticipación, ya que conforme se acerque el 31 de diciembre podría registrarse un nuevo ajuste al alza.