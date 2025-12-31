Impulsa la Facultad de Medicina y Nutrición la formación internacional de sus estudiantes

La Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango fortalece la formación académica y profesional de sus estudiantes mediante programas de intercambio internacional, que permiten a los futuros médicos realizar rotaciones clínicas en hospitales del extranjero, ampliando su visión médica, científica y humana.

Como parte de estas acciones de internacionalización, seis estudiantes de la Facultad participarán en estancias académicas en Ecuador, Finlandia, Guatemala y Perú, donde se integrarán a equipos de salud y desarrollarán prácticas médicas supervisadas en áreas estratégicas como Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría y Medicina Interna.

Los estudiantes seleccionados son Andrea Lechuga Soriano, quien realizará su rotación en Ginecología y Obstetricia en Riobamba, Ecuador; Sabina Zúñiga Amador, asignada al área de Cirugía General en Tampere, Finlandia; Myriam Jaqueline Salas Rodríguez, quien desarrollará su estancia en Pediatría en Riobamba, Ecuador; Guadalupe Larissa Sepúlveda Corral y Daniel Guadalupe Nájera Mendoza, ambos en Cirugía General en la Ciudad de Guatemala; así como María Fernanda Ávila Lucero, quien realizará su intercambio en Medicina Interna en Arequipa, Perú.

La coordinación del proceso de selección, gestión y envío de los estudiantes estuvo a cargo de los Oficiales Locales de Intercambios Clínicos del programa SCOPE, Arleth Isabella Alemán Rojas y Rafael Sebastián Antuna Valdez, integrantes del Comité de Intercambios de la Facultad, con el respaldo institucional de la directora, Ma. del Carmen Rojas García.

Con estas acciones, la UJED refrenda su compromiso con una formación médica de calidad, fortaleciendo la internacionalización académica y brindando a sus estudiantes experiencias formativas de alto nivel, que impactan positivamente en su desarrollo profesional, humano y curricular, y que se traducen en una mejor atención a la salud y al bienestar de la sociedad.