Intentó meter paz en una riña y terminó macheteado 

DURANGO, DGO.

Lo que inició como un acto de intervención ciudadana para proteger a unos menores, terminó en una sangrienta agresión contra un hombre de 45 años, quien resultó herido de gravedad tras ser atacado con un machete en la colonia División del Norte.

El incidente ocurrió la noche del martes, alrededor de las 21:30 horas, en la calle Xochimilco. Según el relato de los hechos, Jorge Armando, de oficio obrero, se percató de que un grupo de jóvenes estaba agrediendo físicamente a dos menores de edad. Al intentar intervenir para separar a los involucrados y restablecer el orden, uno de los agresores sacó un machete y le propinó un golpe certero en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la unidad 122, brindaron los primeros auxilios al lesionado. El técnico en urgencias médicas, informó que, aunque el paciente se encuentra estable, fue necesario su traslado al Hospital General 450 para una valoración especializada y sutura de la herida craneal.

En el sitio también se atendió a una menor de 14 años, identificada con las iniciales C. S. H., quien afortunadamente solo presentó una crisis nerviosa y golpes leves que no ponen en riesgo su vida.

Pese a que elementos de la Policía Municipal y Estatal realizaron un operativo de búsqueda en las calles Netzahualcóyotl y zonas aledañas, los delincuentes lograron darse a la fuga.