Obituario 31 de diciembre de 2025

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Santa Rosa está velando el cuerpo de Sr. Martín Gerardo Herrera Soto, de 61 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de Sr. Humberto Bermúdez de la O.,  de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala clásica B se está velando el  cuerpo de  la Sra. Margarita Martínez Saavedra, de  57 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Mpio. Cuencame, Dgo., se está velando el cuerpo del Joven Pedro García Olmedo, de 16 años, sus honras y sepelio están pendientes

